Bram Nuttin verovert wereldtitel G-karate

Leopoldsburg - De 13-jarige Bram Nuttin behaalde in Hongarije de wereldtitel G-karate in de discipline Kata reeks licht mentaal gehandicapten. In totaal namen 14 landen deel aan dit wereldkampioenschap en voor Bram was het zijn eerste wereldtitel. Eerder won hij al het nationaal kampioenschap. “Ik ben 3 jaar geleden gestart met karate en het is een sport die mij bevalt. Vandaar dat ik steeds uitkijk naar de 2 trainingen per week en de weekendwedstrijden.”, vertelt de fiere wereldkampioen. Naast deze titel behaalde de G-Karateclub Leopoldsburg nog 3 zilveren en 3 bronzen medailles. De club organiseerde speciaal voor hen een feestje om die prestaties even in de spotlights te zetten.