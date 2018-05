Leopoldsburg wint KotK-trofee langste erehaag 2018

Leopoldsburg - Zondagavond vond in Mechelen het slotmoment van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker plaats. Kom op tegen Kanker daagt haar 4 middagsteden immers uit om een zo lang mogelijke erehaag te vormen om de renners warm te verwelkomen. Leopoldsburg telde 1.993 mensen in de erehaag en sleepte daarmee de trofee in de wacht. De kaarten lagen vorige vrijdag goed voor Leopoldsburg. Het was een stralende dag en een grote menigte had zich dan ook verzameld op het Koningin Astridplein. Meer dan 100 vrijwilligers waren op de been om dit evenement, samen met medewerkers van gemeente en OCMW, in goede banen te leiden. De verenigingen en scholen van Leopoldsburg zorgden voor de versiering van de erehaag met zelfgemaakte spandoeken. Meer dan 70 van deze spandoeken werden in de erehaag opgehangen! Dat zorgde voor een kleurrijk schouwspel.Net voor het binnenrijden van de pelotons kwam plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Maarten Cuyvers tellen hoeveel mensen er in de erehaag stonden. De resultaten van die telling werden onder gesloten omslag aan Kom op tegen Kanker bezorgd, zodat we tot vanavond moesten wachten om te weten wie de trofee mee naar huis mocht nemen. Met 1.993 deelnemers mocht burgemeester Wouter Beke de trofee, een fietswiel, in ontvangst nemen.De 1000 km voor Kom op tegen Kanker was aan zijn negende editie toe. 986 teams verschenen dit jaar aan de start en zamelden samen € 4.930.000 in voor kankeronderzoek.