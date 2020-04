Oude laptops en tablets voor schoolkinderen

Beringen - Tijdens de paasvakantie kunnen onze kinderen zich in de mate van het mogelijke even uitleven. Na deze 2 weken wil het onderwijs wel nieuwe leerstof aanbieden. Door de coronamaatregelen springen scholen meer dan ooit vindingrijk om met lessen, bijvoorbeeld door over te schakelen op afstandsonderwijs.

Uit een bevraging bij de verschillende Beringse scholen blijkt echter dat er nood is aan zo’n 150 laptops voor kinderen in Beringen opdat zij via afstandsonderwijs les kunnen volgen. Hiervoor vraagt stad Beringen en Rimo Limburg jouw hulp. Heb je nog een laptop of tablet die je niet meer gebruikt, met oplaadkabel en jonger dan 7 jaar? Breng deze dan binnen op het Stedelijk Administratief Centrum, Mijnschoolstraat 88. Je kan de toestellen vanaf dinsdag 14 april elke werkdag bezorgen tussen 9.00 en 12.00 uur. Op maandag tussen 14.00 en 19.00 uur en op woensdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Schepen van onderwijs An Moons vertelt: “Technische voorzieningen zijn uitermate belangrijk voor degelijk afstandsonderwijs. Toch beschikken ook vandaag nog heel wat kinderen in Beringen niet over een laptop of tablet. Omdat goed onderwijs voor iedereen van vitaal belang is voor een brede talentontwikkeling, doen we vanuit stad Beringen en Rimo Limburg een warme oproep om laptops of tablets te schenken. Zo willen we onze kinderen in Beringen alle mogelijke leer- en ontwikkelingskansen aanreiken.”

Schepen van samenleven Hilal Yalçin vult aan: “Een gespecialiseerd bedrijf biedt gratis de nodige ondersteuning om de ingezamelde laptops en tablets om te toveren tot gebruiksklare apparaten voor de kinderen. Zo verwijderen ze je persoonlijke gegevens en voorzien ze de nodige hulpprogramma’s.” Daarnaast wil schepen Yalçin de solidariteit die in Beringen heerst benadrukken: “Tijdens deze bijzondere periode merken we meer dan ooit dat solidariteitsacties volop bloeien, bedankt om jullie warm hart te tonen!”

Lukt het je niet om het toestel naar het Stedelijk Administratief Centrum te brengen, stuur dan een mailtje naar educatie@beringen.be. Dan bekijken we wat we voor jou kunnen doen.