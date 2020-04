Bib start met afhaaldienst

Beringen - Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn de meeste bibliotheken in Vlaanderen gesloten, ook die van Beringen. Vanaf woensdag 1 april start de Beringse bib echter met een afhaaldienst. Via een online invulformulier of per telefoon kan men tot 10 materialen per keer aanvragen en deze op een afgesproken moment afhalen. “Sociaal isolement is in deze moeilijke tijd een snelgroeiend probleem. Met deze extra service willen we vooral focussen op volwassenen en kinderen die geen andere manier vinden om aan leesvoer te geraken,” legt schepen van bib Jessie De Weyer uit.

Het idee achter de afhaaldienst is vrij eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Wie wenst, vult een aanvraagformulier op de website van de Beringse bib in, om vervolgens telefonisch gecontacteerd te worden met een concreet afhaalmoment. De inwoners die niet met een computer overweg kunnen, mogen hun bestelling uiteraard telefonisch doorgeven.



“Voorlopig starten we met drie voormiddagen en twee namiddagen. Afhankelijk van de vraag kunnen we de afhaaluren uitbreiden of inkorten,” vervolgt schepen De Weyer. Boeken en andere materialen aanvragen kan vanaf 1 april, afhalen vanaf maandag 6 april, telkens op maandag, woensdag en vrijdag in de voormiddag van 9.00 tot 13.00 uur en op dinsdag en donderdag in de namiddag van 13.00 tot 17.00 uur.



Om het risico op besmetting maximaal te beperken, worden de gereserveerde boeken in een papieren zak gestopt en op een karretje in het glazen inkomsas van de bibliotheek geplaatst. “Op die manier hoeft de ontlener niet fysiek binnen te komen in de bib en is er geen rechtstreeks contact met het personeel,” verduidelijkt de schepen.

Ook aan de minder mobiele burger wordt gedacht. “Diegenen die tot een risicogroep behoren of om een andere reden niet naar de bib kunnen komen, proberen we in contact te brengen met de vele helpende handen die zich de afgelopen dagen via beringenhelpt@beringen.be kandidaat hebben gesteld.”



“Dit is maar één manier om aan lees- of kijkmateriaal te komen, we hebben ook een zeer uitgebreid digitaal aanbod,” aldus schepen De Weyer. Ze moedigt tegelijk aan om met buren of wijkgenoten ruilinitiatieven op poten te zetten. “Men zou bijvoorbeeld kunnen afspreken om in de brievenbus rechts of links van het eigen huis een boek te droppen. En diegenen die er niet aan willen meedoen geven het boek simpelweg door.”



Dit virus plaatst onze maatschappij voor een grote uitdaging. “We moeten ervoor zorgen dat we er niet enkel fysiek, maar ook mentaal gezond uit komen.” Voor alle praktische info, surf naar https://beringen.bibliotheek.be/