Groen betreurt beslissing om oproep tot gebed te weigeren

Beringen - De Beringse Fatih-moskee wilde een eerbetoon geven aan de hardwerkende zorgmedewerkers. Daarom vroeg men om op te mogen roepen tot gebed via de luidsprekers van de moskee, maar het stadsbestuur gaf hier geen toestemming voor.Groen Beringen betreurt deze beslissing en het uitblijven van een degelijk onderbouwd antwoord. Irfan Öztas, voorzitter van Groen Beringen, en Meral Özcan, gemeenteraadslid voor Groen Beringen leggen uit waarom.

‘In deze moeilijke tijden zoeken mensen naar affectie, verbondenheid, intimiteit, samenhorigheid...’, vertelt Irfan Öztas. ‘Zaken die in een periode als deze fysiek veel moeilijker zijn. Om daaraan tegemoet te komen gaan mensen wandelen, fietsen, lezen, bezinnen... De één brandt een kaars, de ander gaat rationeler om met deze periode. Kortom elk van ons doet het op de eigen manier’, gaat hij verder.

‘De komende weken zijn heilige weken voor de christelijke gemeenschap en de moslimgemeenschap. De vastenperiode staat voor beide gemeenschappen voor de deur’, vult Meral Özcan aan. ‘Omdat de moskee nu gesloten is voor gelovigen heeft de moslimgemeenschap het stadsbestuur gevraagd een gebedsoproep mogelijk te maken.

De kerkklokken luiden uit solidariteit. De moslimgemeenschap vraagt hetzelfde te kunnen doen met een oproep tot gebed’, duidt ze.

‘Het antwoord van de burgemeester, burgervader van alle Beringenaren, is niet meer dan de mededeling dat er geen consensus was bereikt in het schepencollege. We hadden inhoudelijk iets meer duiding bij deze beslissing verwacht. Is dit participatie? Wat met de openheid van dit bestuur?’ vraagt Meral zich af.

‘Voor ons zijn alle Beringenaren gelijk en verdient iedereen in onze gemeente dezelfde mogelijkheden om hun solidariteit met anderen vorm te geven. Een geste was hier als teken van een vriendelijk gebaar op zijn plaats geweest’, sluit Irfan Öztas af.