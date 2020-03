Wat met huisvuilzakken? En het recyclagepark?

Beringen - Waar kan je huisvuilzakken verkrijgen en wat met het recyclagepark?

Huisvuilzakken



Omwille van de coronamaatregelen zijn huisvuilzakken tijdelijk niet verkrijgbaar in het administratief centrum en het recyclagepark.



Stad Beringen heeft onderzocht waar huisvuilzakken verkrijgbaar zijn.



Volgende zaken hebben bevestigd dat ze nog huisvuilzakken in voorraad hebben

Proxy Delhaize Beringen: Markt 1

Bij Arlette Beringen: Koerselsesteenweg 75

Albert Heijn Beringen-Mijn: be-MINE 6

Colruyt Beringen-Mijn: Koolmijnlaan 321

Spar Beringen-Mijn: Tennisstraat 104

AD Delhaize Koersel: Pieter Vanhoudtstraat 49

Okay Paal: Paalsesteenweg 295

Spar Paal: Sint-Janstraat 7



Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd op de website: www.beringen.be https://beringen.be/E_Loket/Producten/A/Afvalzakken_Aankoop



Inwoners die hun tegoed aan huisvuilzakken nog niet hebben afgehaald kunnen terecht bij

Buurtwinkel Bij Arlette: Koerselsesteenweg 75

Carrefour Market Paal: Diestersteenweg 77

Spar Beringen-Mijn: Tennisstraat 104

Vergeet je identiteitskaart niet.



Recyclagepark

Daarnaast heeft minister van omgeving Demir beslist dat de recyclageparken vanaf dinsdag 7 april terug mogen openen. Limburg.net onderzoekt nu of het recyclagepark in Beringen aan de opgelegde voorwaarden voldoet om te kunnen opengaan. Schepen van milieu Tijs Lemmens is blij met deze beslissing: “We hebben voortdurend bij de hogere overheden aangedrongen op de heropening hiervan, want we willen ten alle tijden vermijden dat afval op straat belandt. We stellen immers vast dat naast de jaarlijkse lenteschoonmaak, ook heel wat mensen opruimen omdat ze thuis zijn.

Uiteraard zal in het recyclagepark het aantal toegelaten personen beperkt worden om de nodige afstand tussen bezoekers en personeel te garanderen. Daarom wacht je best even met je bezoek als je nog voldoende opslagruimte hebt voor je afval. Tenslotte wordt per gezin één bezoek om de 14 dagen toegelaten en blijven de winteropeningsuren van toepassing: open tot 16.00 uur, op donderdag tot 17.00 uur.”

Nog even dit: sluikstorten blijft onaanvaardbaar en er wordt ook streng toegekeken, overtreders zullen beboet worden.