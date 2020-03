Stad steunt lokale ondernemers

Beringen - Dat het coronavirus heel wat lokale ondernemers zwaar zal treffen behoeft geen betoog. De Vlaamse en de federale overheid voorziet reeds een aantal steunmaatregelen voor de horeca en winkels die de deuren noodgedwongen moesten sluiten. “Als lokale overheid bekijken we nu welke bijkomende hefbomen we in handen hebben om onze middenstanders te ondersteunen,” zegt schepen van lokale economie en ondernemen Werner Janssen.

Onlangs lanceerde stad Beringen al een webpagina met een overzicht van handelszaken die tijdens de coronacrisis nog bestellingen aannemen. Daarnaast onderzoekt het stadsbestuur welke andere economische steunmaatregelen het kan nemen.



“Wat nu al vaststaat is dat we als stad alle inkomende facturen onverwijld zullen betalen, zonder de contractuele betalingstermijn af te wachten. Verder is de verzending van aanslagbiljetten van alle bedrijfsbelastingen tijdelijk opgeschort,” laat schepen van financiën Tijs Lemmens weten.



“Eenmaal de impact van deze crisis duidelijker is, worden deze maatregelen geëvalueerd en worden zo nodig bijkomende maatregelen getroffen,” vult schepen Werner Janssen aan.

Met deze maatregelen wil het stadsbestuur enerzijds de directe impact op de bedrijven en ondernemers milderen en anderzijds de diverse steunmaatregelen maximaal gecoördineerd uitrollen.