Meer inzet van accutuinbouwmachines

Beringen - De stad Beringen vervangt een groot deel van haar 2-takt tuinbouwmachines naar accutuinbouwmachines en volgt hiermee de aanbeveling van de Vlaamse regering op.

De stad Beringen vervangt een groot deel van hun 2-takt tuinbouwmachines naar accutuinbouwmachines. We volgen hiervoor de aanbeveling van de Vlaamse regering op.



Een van de drijfveren om over te schakelen op accumachines is het vervuilende aspect van zijn voorganger, de nieuwe variant verspreidt namelijk geen uitlaatgassen meer. Daarnaast zijn accumachines veel stiller en lichter in gebruik. Kortom, de accumachines zijn aangenamer voor de gebruiker maar ook voor de omstaanders.



Stad Beringen vervangt voornamelijk haar tuinbouwmachines. Op dit moment zijn er voor dit type van machines volwaardige alternatieven, zoals lichte kettingzagen, heggenscharen, lichte bosmaaiers, bladblazers en snoeischaren. Voor het zwaardere werk, bijvoorbeeld het vellen van bomen, blijven 2-taktmachines voorlopig in gebruik. Schepen van publieke ruimte Jean Vanhees vult aan: “De dienst beheer publieke ruimte heeft reeds enkele accumachines in bezit. Deze tweede investering vormt het grootste deel van het machinepark om, zodat ongeveer 70% van onze kleine tuinbouwmachines op accu draaien. Ook vragen we aan onze aannemers om samen met ons deze omschakeling naar accumachines zoveel mogelijk te maken.”



Schepen Jean Vanhees is tevreden over deze omschakeling: “De dienst beheer publieke ruimte is een van de meest zichtbare diensten in het straatbeeld. Onze medewerkers zijn dagelijks op het grondgebied aan de slag. We hopen met deze milieuvriendelijke aanpak ook inspirerend te kunnen werken naar de Beringenaren toe.”