Natuurpunt gelast alle activiteiten af

Beringen - Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken volgt Natuurpunt de richtlijnen en aanbevelingen van de federale overheid. Bijgevolg zal het bezoekerscentrum gesloten blijven tot en met minstens 3 april en zullen al de geplande activiteiten tot en met 19 april opgeschort worden.

Onze natuurgebieden blijven uiteraard wel open voor een gezonde wandeling of fietstocht in openlucht. Maak van de nood een deugd en duik individueel of in klein gezelschap de natuur in!

Voor up-to-date informatie en eventuele verlengingen van de maatregelen kan je vanaf nu terecht op www.natuurpunt.be/corona. Alle updates zullen daarop verschijnen. Consulteer die pagina voor de laatste stand van zaken.

Met al je vragen kan je terecht op corona@natuurpunt.be