Corona raadpleging in Medisch Centrum Beringen

Beringen - De huisartsenkring start in samenwerking met stad Beringen en het Sint-Franciscus Ziekenhuis een corona raadpleging op in het Medisch Centrum Beringen. De artsen onderzoeken daar alleen patiënten die door hun eigen huisarts worden aangemeld. Burgemeester Thomas Vints: “Op die manier willen we de toestroom van patiënten stroomlijnen. We creëren tegelijk een veilige omgeving, zowel voor de arts als de patiënt.”

De huisartsen in onze regio bundelen hun krachten. Dankzij deze samenwerking wordt het schaarse beschermingsmateriaal rationeel gebruikt en worden mogelijk besmette patiënten gescheiden van anderen. Dit leidt tot een efficiëntere werking van de ziekenhuizen en verhoogt de veiligheid voor arts en patiënt.



In de kelder van het Medisch Centrum Beringen wordt een triagecentrum opgericht. Deze ruimte heeft een aparte ingang aan de achterzijde van het gebouw. Het is niet de bedoeling dat burgers met ziekteverschijnselen zelf naar de raadpleging komen, maar telefonisch contact opnemen met hun huisarts. “De arts beslist vervolgens op basis van de symptomen of zijn patiënt wordt doorverwezen naar het triagecentrum. Daar wordt bekeken of de patiënt thuis in quarantaine moet of wordt aangemeld op de spoedafdeling van het ziekenhuis,” leggen dokter Johan Corthouts en dokter Pierre Sijbers uit.



Het triagecentrum is geopend van 8.00 tot 19.00 uur. Er zullen telkens twee dokters paraat staan voor de raadpleging, die in de meest veilige omstandigheden kan plaatsvinden. Er is voldoende beschermingsmateriaal voorzien en met de steun van de stadsdiensten van Beringen werden twee ingerichte kabinetten en een wachtzaal klaargestoomd.



Dit initiatief is een samenwerking van de huisartsen van Beringen, Ham, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lummen, Halen, Tessenderlo, Deurne (Diest) en Houthalen-Helchteren. “Ik wil de artsen en de omliggende gemeenten bedanken voor deze samenwerking. Ik vraag iedereen die de voorbije weken beschermingsmateriaal, zoals mondmaskers, in huis haalde om dat ter beschikking te stellen van de hulpverleners. Volg strikt de richtlijnen van de overheid. Alleen zo kunnen we samen de coronacrisis indijken,” aldus burgemeester Thomas Vints.