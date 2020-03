Monoloog De Steen

Beringen - Maart staat in het teken van de vrouw. Naar aanleiding van internationale vrouwendag op 8 maart organiseert stad Beringen enkele activiteiten waarin vrouwen centraal staan. Zo vertoont de stad op dinsdag 31 maart de voorstelling ‘De Steen’ van Layla Önlen.

“Layla Önlen, een Limburgse met Turks-Arabische roots, sleept in haar monoloog het publiek mee in het levensverhaal van de Genkse Muhabbet Ünal, een Turkse dame die samen met haar man haar geboortestad verlaat voor een nieuw leven nabij de koolmijn. Centraal staat de kracht van vrouwen in tijden van migratie. Layla en regisseur Hüseyin Umaysiz vertellen dit emotionele en confronterende migratieverhaal als een zoektocht naar een warme plek,” licht schepen van cultuur An Moons een tipje van de sluier op. ‘De Steen’ is een productie van Theater Antract i.s.m. bibliotheek Genk.



Het blijft niet enkel bij een theatervoorstelling. “Na afloop van de voorstelling gaan we onder leiding van Groep Intro samen in gesprek over alles wat vrouwen aangaat. Er is ruimte voor ieders mening. Thema’s die de deelnemers zullen bespreken zijn onder andere de ongelijkheid van vrouwen, stereotypen, traditionele rolpatronen, emotioneel en fysisch geweld. Van gedachten wisselen in solidariteit, elk met zijn eigen mogelijkheden, ervaring, diversiteit, eisen en verlangens is erg belangrijk,” vertelt schepen van samenleven Hilal Yalçin.

Voor de organisatie van deze voorstelling sloegen dienst samenleven en dienst cultuur de handen in elkaar om samen dit mooie project te realiseren. “Dit vormt een goed voorbeeld van samenwerking over de verschillende diensten heen,” besluiten beide schepenen tevreden.



Mis deze unieke voorstelling met aansluitend een interessante workshop niet! De plaatsen zijn beperkt, dus twijfel zeker niet te lang. Inschrijven kost 2 euro per persoon en kan telefonisch op T 011 43 03 38 of via mail naar cecile.jannes@beringen.be.



Programma van de avond:

18.00 uur: start van de voorstelling

18.40 uur: start workshop over het thema diversiteit

20.15 uur: voorziene einde



Locatie:

Mijnmuseum

Koolmijnlaan 201



Gelieve tijdig aanwezig te zijn in het mijnmuseum, we wandelen samen naar de startlocatie van de voorstelling.