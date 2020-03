Tour Elentrik fleurt Beringen op

Beringen - Om kunst meer in het straatbeeld en dichter bij de mensen te brengen, lanceert stad Beringen het kunstproject Tour Elentrik.

Tour Elentrik is een ‘street art’ project, opgestart door Treepack (treepack.net), waarbij 30 saaie, grijze elektriciteitskastjes met een laagje kunst worden omgetoverd tot unieke pareltjes in het Beringse straatbeeld. Elk kastje vertelt een uniek verhaal met als inspiratiebron de naam van de straat waarin het staat. De beschilderde kastjes vormen samen een kleurrijke route doorheen de deelgemeenten van Beringen. De route en de straatnamen worden binnenkort bekendgemaakt.



Schepen van Cultuur en Dorpenbeleid An Moons: “De kastjes die vaak een doorn in het oog zijn worden door lokale kunstenaars omgetoverd tot prachtige kunstwerken en dragen zo bij tot een verfraaiing van het straatbeeld. Via Tour Elentrik willen we mensen op een laagdrempelige manier met kunst in contact brengen en lokale kunstenaars de kans geven om hun talent te tonen aan een breed publiek. In het weekend van 13 en 14 juni beschilderen we de kastjes. De officiële opening van Tour Elentrik wordt voorzien eind juni."