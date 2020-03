Expo 'Poëzie en Kunst'

Beringen - Voor de 4de keer slaan de stad Beringen, de Beringse scholen en de Academie voor Beeldende kunsten van Heusden-Zolder de handen in elkaar voor dit project

De Academie heeft mooie kunstwerkjes gemaakt rond het thema ‘zee en strand’ en de leerlingen van de Beringse scholen hebben deze werkjes als inspiratiebron gebruikt om mooie gedichten te schrijven.

“Op 8 maart openden we de tentoonstelling in samenwerking met de kinderschepenen van cultuur en van bibliotheek,” zegt schepen van cultuur en onderwijs An Moons. Hiranur Cukerjildiz en Batuhan Demirci, respectievelijk kinderschepenen van cultuur en bibliotheek, vervullen maar al te graag hun ambassadeursrol om op die manier een brug te slaan naar de leeftijdsgenoten en de interesse van de jonge Beringenaren te prikkelen. Ook op zondag 15 en 22 maart is de tentoonstelling geopend voor het publiek, telkens in de namiddag van 14.00 tot 17.00 uur.