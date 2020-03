Beringen - De bibliotheek organiseert in maart de jeugdboekenmaand. Dit is het grootste boekenfestival voor kinderen en jongeren van 3 tot 15 jaar. “Met de slogan ‘Wat doet kunst?’ zetten we dit jaar het thema kunst centraal,” laat schepen van bibliotheek Jessie De Weyer weten.

Via verschillende activiteiten en in samenwerking met de Beringse scholen wil de bibliotheek vooral nadruk leggen op kunst als prikkel voor ieders fantasie en nieuwsgierigheid. Zo laten Beringse scholen hun leerlingen onder andere in een kunstwerk stappen, een kunstwerk in scène zetten en er een interpretatie aan geven. De resultaten zijn tijdens de maand maart te bewonderen in de bibliotheek. Verder is er nog ‘Hierperdebieb’ en de tentoonstelling rond poëzie en kunst.