Infomarkt rond valpreventie voor 65-plussers

Beringen - Wereldwijd valt elke seconde een 65-plusser. Dat is bijzonder veel. Daarom organiseert stad Beringen, in samenwerking met verschillende partners, de KRAK-infomarkt op maandag 9 maart. Deze infomarkt wordt georganiseerd in het Mijnstadion en staat helemaal in het teken van valpreventie.

Schepen van welzijn Hilal Yalçin benadrukt de toegevoegde waarde van deze infomarkt: “Het is belangrijk om mensen te sensibiliseren, zo kan een ongelukkige val in de toekomst vermeden worden. Daarnaast ben ik erg trots op het groot aantal partners dat we op de infomarkt mogen verwelkomen. Samen kunnen we de Beringse 65-plussers op de best mogelijke manier informeren.”



Leer jij door te ontdekken? Neem dan een kijkje op het belevingsparcours. Dit parcours toont je duidelijk met welke valrisico’s je in het dagelijkse leven geconfronteerd wordt én hoe je dergelijke risico’s kan vermijden en voorkomen. Daarnaast krijg je verschillende tips over hoe je je eigen huis helemaal ‘valveilig’ kan maken.



Op de infomarkt kan je ook in gesprek gaan met verschillende experten uit het werkveld. Zij vertellen je meer over hoe je met beide voeten veilig op de grond blijft staan. De volgende experten kan je terugvinden op de infomarkt: dokter Corthouts, dokter Baligand, kinesist Braet, Apotheek Verbeeck, Optiek Gerard, Dienstencentrum De Klitsberg, Seniorenraad, Gezondheidsraad, CM, De Voorzorg, LMPlus, De Eerste Lijn, Logo Limburg, Buurtbar, Diabetes Liga, Vzw Zorggroep Zin, RIMO, Familiehulp en Het Blauwe Huis



Op maandag 9 maart ben je welkom tussen 9.00 en 12.00 uur om een bezoekje te brengen aan onze infomarkt. De koffie staat alvast klaar, nu jij nog?!



Voor meer info kan je mailen naar jmiaa.kherouach@beringen.be of bellen op het nummer T 011 43 03 56.