Poëzie en kunst door leerlingen van lagere scholen

Beringen - Voor de 4e keer slaan stad Beringen, de Beringse basisscholen en de Academie voor Beeldende Kunsten van Heusden-Zolder de handen in elkaar voor het project Poëzie & Kunst. Een samenwerking waarbij de focus ligt op poëzie en de creatieve interpretatie ervan.

Het thema voor deze editie is zee en strand. Een herkenbaar, zomers thema en dat zie je terug in de prachtige kunstwerken. Leerlingen van SBS De Hoeksteen, VBS Westakker, SBS Koersel, VLS Paal en VIBO Sint-Barbara hebben met veel passie, plezier en creativiteit gewerkt aan de tentoonstelling. "Apetrots zijn ze op het resultaat en terecht natuurlijk! We nodigen iedereen uit voor de feestelijke opening van de tentoonstelling op zondag 8 maart om 13.30 uur in de galerij van Casino Beringen. Hiranur Cukeryildiz, kinderschepen van cultuur en Batuhan Demirci, kinderschepen van bibliotheek kijken er naar uit om jullie te mogen verwelkomen!" zeggen schepenen An Moons en Jessie De Weyer.

De kunstwerken en de gedichten zijn nadien nog te bewonderen tijdens de openingsuren van CC Beringen, zondag 15 maart en op zondag 22 maart. Telkens van 14.00 tot 17.00 uur.