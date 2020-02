Flitsende Fluo Fuif

Beringen - Beringen zet de krokusvakantie in met een leuke tienerfuif. “Op dinsdag 25 februari is de enige echte Flitsende Fluofuif er weer,” laat schepen van jeugd Jessie De Weyer weten. De organisatie is in handen van de Beringse kindergemeenteraad in samenwerking met de stadsdiensten en jeugdhuis Club 9.

Jongeren vanaf geboortejaar 2009 worden op dinsdag 25 februari vanaf 19.00 uur in het jeugdhuis Club 9 verwacht. “Om er een echte beleving van te maken, voorzien we net als vorig jaar randactiviteiten. Zo kan je coole kapsels creëren bij elkaar, je wagen aan blacklight painting of een spelletje spelen in de gamezone. En er zijn uiteraard lekkere mocktails!” weet schepen De Weyer.



Inschrijven kan nog steeds via beringen.be/jeugd en kost 10 euro. De opbrengst gaat dit jaar naar vzw Music For Kids, een vzw die geld inzamelt voor een zeldzame immuunsysteemstoornis bij kinderen. “Doe daarom allemaal je leukste fluokledij en fluoaccessoires aan, schrijf je in en kom massaal naar Club 9,” besluit schepen De Weyer enthousiast.