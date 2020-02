De Lion King: film en workshops

Beringen - Tijdens de krokusvakantie staan de activiteiten van CC Beringen in het teken van THE LION KING. De nieuwe ‘The Lion King’ neemt je mee naar de Afrikaanse savanne waar een toekomstige koning is geboren.

Simba adoreert zijn vader, Koning Mufasa, en neemt zijn koninklijke lotsbestemming heel serieus. Maar niet iedereen in het koninkrijk viert de komst van de nieuwste welp. Scar, Mufasa’s broer - en voormalig troonopvolger - heeft zijn eigen plannen. De strijd om Pride Rock is er één vol bedrog, tragedie en drama, en Simba wordt uiteindelijk verbannen. Met de hulp van een vreemd duo nieuwe vrienden, moet Simba uitzoeken hoe hij moet opgroeien en terugnemen wat hem toebehoort.

De film wordt vertoond in de Vlaamse versie in Casino Beringen op maandag 24 februari om 14.00 uur.

Toegang: Kassa € 5 / VVK € 4 / VVK Gezinsbond, ABO € 3



De volgende dag, op dinsdag 25 februari, gaan er in OC De Buiting heel wat workshops door die in het teken van de film staan. De theaterworkshop HAKUNA MATATA is er voor iedereen van 8+ of 11+ en heeft als thema ‘opkomen voor jezelf’. De bakworkshop SIMBATAARTJES voor 4- tot 5-jarigen, 6- tot 8-jarigen en 9+ is zo goed als volzet. De enthousiaste Liesbeth Beckers (Villa Basta) leert iedereen van 9 tot 11 jaar of 11+ striptekenen. Elien Clijsters tovert samen met de kinderen een effen t-shirt om tot een echt film-t-shirt. Brenda Houdmeyers leert je hoe je kartonnen letters van je eigen naam omtovert tot prachtige Lion King-letters en leert je mooie zoutlandschappen met Simba maken. Met Leen Van de Wouwer maak je jungledieren in emaille.

Zoveel leuke dingen te doen! En als je wil, dan kan je de ene workshop na de andere volgen want meestal sluiten ze perfect aan. Tijdens de pauzes voorzien we kleine versnaperingen.

Voor meer info kan je terecht op www.ccberingen.be , cultuur@beringen.be,

T 011 45 03 10 of aan de balie van het Casino, Kioskplein 25.