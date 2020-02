Beringse meisjes naar internationale danswedstrijd

Beringen - Binnenkort trekken drie jonge danseressen van Academie Beringen richting Mulhouse in de Elzas voor het prestigieuze Petipa Concours International de Danse. In het prachtige Théâtre de la Sinne nemen Janne Claes (15), Ine Bervoets (12) en Jade Vanschoonbeek (11) op 22 februari deel aan de halve finale van Petipa. De drie stellen hun kunsten tentoon voor een professionele jury.

Directeur van de academie Bert Minten en schepen van onderwijs en cultuur An Moons zijn uitermate trots dat jong danstalent van eigen bodem kansen krijgt op een internationaal podium.



Bert Minten: “Op Petipa zijn talentscouts van grote dansgezelschappen talrijk aanwezig en zij kunnen de loopbaan van de ballerina’s een flinke boost geven. Wie weet zien we hen later terug op grotere podia.”



Schepen An Moons: “Via internationale wedstrijden zoals Petipa doen deze jonge danseressen buitenlandse ervaring op en leggen ze contacten die hun verdere talentontwikkeling ten goede zullen komen. Ook komt onze academie zo internationaal in de kijker te staan.”



Als de ballerina’s deze wedstrijd tot een goed einde brengen, stoten ze door naar de grote finale in Seraing bij Luik. Deze vindt plaats op 1 november en bestaat uit een vrije proef en een eigen programma.



Wie de leerlingen van de klassen dans al eerder en dichterbij aan het werk wil zien, kan nog tickets kopen voor De Grote Tovenaar van Oz in het Casino op 15 en 16 februari. Info & tickets via ccberingen.be