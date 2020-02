Bieblo voor kinderen op zoek naar een boek

Beringen - Voor kinderen is het vaak moeilijk om een tof boek te vinden in de rekken: al die keuze! De bibliotheek van Beringen helpt deze jonge lezers een handje. Bieblo laat 6- tot 11-jarigen spelenderwijs boeken vinden die aansluiten bij hun interesses.

“Kinderen zien een afbeelding die een thema uitbeeldt, zoals fantasie, dieren, noem maar op. Swipen ze rechts, dan is het hun ding, swipen ze links, dan niet. Op het einde krijgen ze een digitale etalage met acht covers. Deze boekentips zijn op dat moment beschikbaar in de bib en sluiten aan bij hun interesses en leeftijd,” weet schepen van jeugd en bibliotheek Jessie De Weyer.



“Leesbevordering, taalverwerving en verdere digitalisering van de dienstverlening zijn niet toevallig onze prioriteiten. Met deze beleidsploeg hebben we het budget dan ook verdubbeld en gaan we nog meer projecten uitrollen om de interesse van kinderen en jongeren te prikkelen,” stelt de schepen enthousiast.



Voor kinderen is het een voordeel dat ze al na enkele kliks (of na wat swipen) meteen resultaat zien. Binnen de minuut hebben ze enkele goede boekentips te pakken. Bieblo is een fijne ondersteuning voor kinderen (en hun leerkrachten) in de zoektocht naar een geschikt boek. Ook tijdens een klasbezoek kunnen ze nu gericht boeken vinden die ze ook graag lezen.

“Het spel staat standaard open op de catalogus-pc bij de kinderafdeling in onze bib. Het design valt op en trekt kinderen aan. En het spel wijst zichzelf uit, dus kom het zeker eens uittesten!” besluit schepen De Weyer