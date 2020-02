Hilde Nijs exposeert in het Casino

Beringen - Onder de titel ‘#Identiteit #Intimiteit #Connectiviteit #Diversiteit’ toont Hilde Nijs haar sculpturen, installaties, schilderijen, tekeningen en monotypes. Hilde Nijs heeft immers een voorliefde voor multidisciplinaire processen.De tentoonstelling vindt plaats in Casino Beringen van 9 tot 23 februari en is alle dagen open van 14.00 tot 17.00 uur, behalve op vrijdag en zaterdag. De toegang is gratis.

Op zondag 9 februari is er de traditionele ZOETE ZONDAG. Met koffie en gebak kan je dan kennismaken met de kunstenaar en haar werk.

MEET THE ART(IST) op donderdag 13 februari om 20.00 uur

Wil je graag meer te weten komen over de werken en over Hilde Nijs, kom dan naar deze rondleiding met interview onder leiding van Hans Put. Op voorhand inschrijven! € 5 (incl. 1 drankje)

EXPO IN DE SPOTS op zondag 16 februari van 10.00 tot 12.00 uur

Tijdens een actieve tocht ontdek je de wonderlijke wereld van Hilde Nijs en de kunstwerken. Met ogen en oren wijd open, gewapend met creatieve opdrachten en in het gezelschap van een leuke gids worden de geheimen van de kunstwerken ontdekt. Begeleiding: Jacqueline Nouwen Op voorhand inschrijven! 5 tot 12 jaar € 3