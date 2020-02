Bib introduceert 'Mijn Leestipper'

Beringen - De bibliotheek van Beringen introduceert 'Mijn Leestipper', een tool voor gepersonaliseerd leesadvies aan bibliotheekbezoekers. “Hiermee maken we werk van onze belofte om het aanbod van onze bibliotheek digitaal te ontsluiten en de persoonlijke dienstverlening aan de burger uit te breiden,” zegt schepen van bibliotheek Jessie De Weyer enthousiast.

De Beringse bibliotheek staat voor grote veranderingen. Samen met de bouw van het nieuw stadhuis op de site van het oud college, wordt ook de bibliotheek verbouwd en uitgebreid. “De bibliotheek wordt een plaats van ontmoeting, met extra middelen voor projecten rond taalbevordering, digitale geletterdheid en kansen voor studenten om er in stilte te gaan studeren,” klinkt het.



Een vlottere digitale ontsluiting is nog zo’n ambitie die het stadsbestuur deze legislatuur wil realiseren. Met deze applicatie krijgen de bezoekers daarom leestips gebaseerd op hun leesprofiel en leenhistoriek, recht uit de fictiecollectie van hun eigen bib. “Uiteraard enkel als de gebruiker dit toestaat,” zegt schepen De Weyer.



‘Mijn Leestipper’ onderscheidt zich van andere boekentippers door de manier waarop de selectie van de tips gebeurt. Op basis van je persoonlijk leesprofiel krijg je maandelijks tips voor fictieboeken die goed bij jou passen, en die uiteraard behoren tot de collectie van jouw bibliotheek. Zo krijg je een aanbod dat steeds verrast en prikkelt. Bij de leestips staat vermeld waarom je bepaalde titels te zien krijgt: ‘Omdat je Tommy Wieringa hebt gelezen’ of ‘Voor jou geselecteerd in het maandthema Wereldoorlog II’.



“Inloggen kan eenvoudig met het Mijn Bibliotheek-profiel op mijnleestipper.bibliotheek.be. Wie dat wil, wordt maandelijks via e-mail op de hoogte gebracht door de bib dat er nieuwe leestips klaarstaan. Ik heb me alvast ingeschreven,” voegt de schepen tot slot toe.