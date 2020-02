Stad promoot mondgezondheid bij kinderen

Beringen - De reizende tentoonstelling van Glimlachen.be strijkt voor drie weken neer in Beringen. ‘Cas en Kato hebben gezonde tanden’ is een educatief project dat bestaat uit een reizende tentoonstelling, tandenkoffers, lespakketten, vertelplaten en een activiteitenmap. “Kinderen (en volwassenen) kunnen er gratis terecht voor een leuke, speelse kennismaking met alles wat te maken heeft met tanden: hoe zien tanden eruit, welke voeding is het beste, hoe kan je goed poetsen en zo veel meer,” legt schepen van jeugd en bibliotheek Jessie De Weyer uit.

De tentoonstelling reist ook in Beringen rond, één week in Regina Mundi en twee weken in de bibliotheek. In de week van 27 januari wordt de tentoonstelling bij Regina Mundi opgesteld. “Zo krijgen de partnerorganisaties binnen het Huis van het Kind de kans om een bezoek aan de tentoonstelling te brengen. Ook scholen hebben al bezoekjes ingepland op één van beide locaties,” vertelt schepen Hilal Yalçin. Vanaf 3 februari is het grote publiek welkom om een kijkje te nemen in de bibliotheek.



Glimlachen.be is een sensibiliseringsproject met als doel de mondgezondheid van kinderen en jongeren in Vlaanderen te verbeteren. Deze campagne wil een gedragswijziging inzake mondhygiëne en mondzorg bij onze jeugd realiseren. Vroeger kwam de campagne naar de scholen, nu is er naast het educatief materiaal de tentoonstelling uitgewerkt.

“De tentoonstelling wordt gratis aangeboden dankzij de subsidiering door de Vlaamse Gemeenschap en de samenwerking met het Verbond der Vlaamse Tandartsen,” voegt schepen De Weyer toe. Schepen Hilal Yalçin benadrukt de meerwaarde die deze campagne met zich meebrengt: “Onze diensten zetten al geruime tijd in op mondzorg en mondhygiëne bij kinderen en zullen dit in de toekomst ook zeker blijven doen.”



Iedereen kan de tentoonstelling bezoeken van 3 tot 13 februari in de bibliotheek tijdens de vaste openingsuren. “Preventief inspelen op dergelijke thema’s draagt bij tot een betere gezondheid van het kind, maar zeker ook van volwassenen,” besluit schepen De Weyer.