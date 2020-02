Digitale zone 30 borden aan scholen

Beringen - Stad Beringen wil in de omgeving van Beringse scholen digitale zone 30 borden plaatsen. De stad wordt hiervoor financieel ondersteund door de Vlaamse overheid die de helft van de kosten voor de digitale borden subsidieert. De totale kost voor de aankoop van deze digitale borden komt neer op zo’n € 69.492,75. Door de toekenning van deze subsidie neemt Vlaanderen de helft voor haar rekening, goed voor een bedrag van € 34.746,38.

“Ik ben erg blij dat we door deze subsidie 21 extra digitale zone 30 borden kunnen plaatsen in een straal van 100 meter rondom de schoolomgeving,” vertelt schepen Jean Vanhees, bevoegd voor verkeer in Beringen. “Digitale borden vallen nu eenmaal beter op wat de veiligheid van de schoolgaande kinderen verhoogt. Aan de belangrijkste toegangswegen naar tien Beringse scholen plaatsen we één of meerdere digitale borden.” Het gaat om de volgende scholen: De Buiteling (Meldertsestraat), Hand in hand, Westakker, Picardschool, SBS Korspel, De Beerring, de Step, de wijkschool van de Beerring, ’t Klavertje en De Berk.

Ook schepen van onderwijs An Moons is tevreden met deze subsidie: “In Beringen gaan dagelijks meer dan 7500 kinderen en jongeren naar school. Ik kan het belang van een veilige schoolomgeving en veilige schoolroutes niet genoeg benadrukken. Kinderen en ouders moeten op een veilige manier naar school kunnen gaan, ook te voet of per fiets. De subsidie zal dan ook goed gebruikt worden in de Beringse schoolomgevingen.”



"Deze subsidie wordt enkel toegekend wanneer het gaat om snel uitvoerbare ingrepen aan de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen. Hierdoor zullen in de nabije toekomst meer digitale zone 30 borden zichtbaar worden in het Beringse straatbeeld," besluit schepen Jean Vanhees.