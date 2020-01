Sons Of A Wanted Man in Club 9

Beringen - De Beringse post-metalband Sons Of A Wanted Man brengt op 7 februari de CD/LP 'Kenoma' uit. Ter ere van deze gelegenheid organiseren ze in, en samen met, Jeugdhuis Club 9 een release concert op zaterdag 1 februari.

Op zaterdag 1 februari 2020 stelt Sons A Wanted Man het album 'KENOMA' live voor aan het publiek in Beringen. Bevriende bands XinvictusX en de branding vervoegen Sons Of A Wanted Man bij hun thuismatch in jeugdhuis Club 9. Invictus is een limburgse Straight-egde metalband in ware H800-style. De Branding is een verhaal apart. Deze westvlaming komt akoestische folk, in't Westvlaams dialect, spelen op de cd-release van een Limburgse metalband. Die hadden we niet zien aankomen.

Wie er nog wil bijzijn kan een kaartje kopen (zolang de voorraad strekt) bij de band zelf, in Club 9 of online. Wie zijn ticket op voorhand koopt, krijgt die avond een exclusieve Sons Of A Wanted Man totebag, gezeefdrukt door We Claim The Streets, het artistiek project van Jeugdhuis Club 9.