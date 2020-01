Kleuters voor het eerst naar school

Beringen - Gaat je kindje op 2,5 jaar voor het eerst naar de kleuterschool? Of ben je op zoek naar een andere kleuter- of basisschool voor je zoon of dochter? Dan moet je je zoon of dochter in Beringen eerst aanmelden via een elektronisch aanmeldingssysteem op de website www.naarschoolinberingen.be.

Schepen van onderwijs An Moons: “Via het online aanmeldingssysteem willen we alle ouders dezelfde kans geven om hun kind in te schrijven in een school naar keuze. Vanuit het Lokaal Overlegplatform (LOP) volgen we dit aanmeldingssysteem nauw op, net zoals de capaciteit van scholen of het maximaal aantal plaatsen dat een school kan aanbieden.”



“Voor de aanmelding werken we met verschillende periodes. Het is belangrijk om je kind in de juiste periode aan te melden om kans te maken op een plaats in de school van jouw keuze”, aldus schepen An Moons.

Broertjes en zusjes en kinderen van personeel geboren in 2018 kunnen rechtstreeks in de school ingeschreven worden tussen maandag 3 februari (9.00 uur) en maandag 17 februari (15.00 uur).

Andere kleuters geboren in 2018 en de kinderen die vanaf 1 september van school willen veranderen kan je digitaal aanmelden tussen maandag 2 maart (12.00 uur) en woensdag 25 maart (12.00 uur).



Op maandag 6 april ontvangen de ouders die hun kind(eren) aangemeld hebben een ticket met de gegevens van de school waar ze kunnen inschrijven. Die inschrijving moeten ze doen tussen maandag 27 april en woensdag 15 mei, nadat ze eerst een afspraak hebben gemaakt met de betrokken school.



Op dinsdag 2 juni beginnen de vrije inschrijvingen voor de kinderen die niet aangemeld zijn. Ouders kunnen hen dan inschrijven in de scholen die nog vrije plaatsen hebben.



Wil je zelf kennismaken met de visie en het project van de Beringse scholen? Breng voor de aanmelding dan zeker een bezoekje aan de openklasdagen. Meer info hierover vind je via de website www.naarschoolinberingen.be.



Voor meer informatie kan je terecht op de website of op één van de infomomenten.



Beringen-Mijn - maandag 3 februari om 19.30 uur, Casino Foyer (1e verdieping), Kioskplein 25



Paal/Tervant - woensdag 5 februari om 19.30 uur, OC De Buiting, polyvalente zaal, Tessenderlosesteenweg 18



Koersel/Stal - donderdag 6 februari om 19.30 uur, Brigidahuis, Koersel-Dorp 9



Beringen-centrum - dinsdag 11 februari om 19.30 uur, Bibliotheek Beringen, Graaf van Loonstraat 2



Beverlo/Korspel - maandag 17 februari om 19.30 uur, De Kardijk, Beverlo-Dorp 3