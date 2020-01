Bezoekers voor toerisme in stijgende lijn

Beringen - Beringen bleef ook in 2019 bijzonder in trek bij bezoekers en dagjestoeristen. “Op de overkoepelende logiescijfers vanuit Toerisme Limburg is het nog even wachten, maar wat we nu al weten stemt ons alvast positief!” laat schepen van toerisme Werner Janssen weten.

Het Mijnmuseum kende opnieuw een succesjaar. In 2019 werden er 35.320 bezoekers verwelkomd. Dit is een lichte stijging tegenover 2018 en reeds het vierde jaar op rij dat er nagenoeg 35.000 bezoekers de weg naar het museum kiezen. “Stad Beringen kan terecht fier zijn op haar enige museum. Misschien wel het derde belangrijkste in Limburg, na Bokrijk en het Gallo Romeins museum in Tongeren” merkt Werner Janssen op.



De algemene ‘passage’ in het toeristisch onthaal - waargenomen door de bewegingssensoren – kende in 2019 een lichte daling ten opzichte van het jaar voordien. “Stellen dat er minder toeristen waren is te kort door de bocht. Dit heeft eerder te maken met de algemene trend van de voorbije jaren waarbij toeristen meer en meer ofwel digitaal ofwel via hun verblijf hun documentatie vergaren” verduidelijkt de schepen.



Ook de attracties op be-MINE werden druk bezocht: Sportoase be-MINE telde meer dan 300.000 bezoekers; het klimcentrum Alpamayo had 49.000 klimmers en de Clip ’n Climb kende sinds de opening op 1 juli 2019 al 5.365 bezoekers. Duikcentrum Todi had in 2019 33% meer snorkelaars en 21% meer duikers dan het jaar voordien. “Allemaal indicatoren dat Beringen toeristisch in de lift zit en dat de promotievoering goed zit.”



De schaatsbaan trok voor het tweede jaar op rij duizenden bezoekers naar be-MINE die kwamen schaatsen maar ook gewoon genieten van een hapje en een drankje in de prachtige omgeving. Het aantal schaatsers steeg lichtjes; het aantal bezoekers aan de winterbar ligt beduidend hoger dan het jaar voordien.

Het gevarieerde aanbod van be-MINE Boulevard blijft ieder jaar meer dan 1 miljoen shoppers aantrekken.



Een opvallende trend is dat steeds meer mensen kiezen voor een ontspannende tijdsinvulling en eerder de gastronomisch of de sportieve toer opgaan. “Zo bleek onze tafelroute - goed voor 400 deelnemers - in haar eerste jaar een belangrijke publiekstrekker.” aldus schepen Janssen.



“Deze cijfers zijn belangrijke indicatoren waar we mee aan de slag gaan om onze dienstverlening verder af te stemmen op de noden.” besluit schepen Werner Janssen.