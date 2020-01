Kunstroute 2020

Beringen - Op 16 en 17 mei vindt de tweejaarlijkse Kunstroute van Beringen plaats. Tijdens dat weekend zetten de deelnemende kunstenaars de deuren van hun huis, tuin of atelier gratis voor je open. Ook kunstenaars uit de omstreken kunnen deelnemen op voorwaarde dat de tentoonstellingslocatie op het grondgebied van Beringen gelegen is.

Schepen van cultuur An Moons: “Kunst leeft in Beringen. En dat willen we graag op een bijzondere manier aan een zo breed mogelijk publiek tonen. De Kunstroute biedt je een unieke kans om kunstenaars aan het werk te zien in hun vertrouwde omgeving.”

Voor deze editie van de Kunstroute stelt CC Beringen ook vier ruimtes ter beschikking op Lutgart als expositieruimte voor kunstenaarsgroepen of gezamenlijke tentoonstellingen. Stuur je voorstel voor ‘Galerie Lutgart’ door naar marijke.henkens@beringen.be vóór 10 februari. De selectie gebeurt op basis van originaliteit en samenwerking.

“Met de Kunstroute nemen we je mee op artistieke ontdekkingstocht door Beringen. Aan de vorige editie in 2018 participeerden maar liefst 100 kunstenaars en dit op 32 verschillende locaties. Dit succes willen we met deze derde editie in 2020 minstens evenaren, zodat zoveel mogelijk mensen van kunst kunnen genieten”, aldus schepen An Moons.

De uiterste datum voor individuele inschrijvingen voor de Kunstroute is 15 februari.

Van elke deelnemende kunstenaar presenteren we ook één werk in de galerij van Casino Beringen indien de kunstenaar dat wenst. De tentoonstelling in het Casino loopt van 10 tot en met 29 mei.

Voor meer informatie over de Kunstroute kan je contact opnemen met marijke.henkens@beringen.be