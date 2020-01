Ambitieus programma voor Speelplaats

Beringen - Speelplaats pakt uit met indrukwekkende programmatie in vernieuwde zaal. Vanaf nu wordt volledig gefocust op de refter als evenementlocatie. Voorbije weken werden de eerste evenementen bekend gemaakt. Onder meer Equal Idiots, Lefto en K1D zakken af naar Beringen.

Zomer 2019 was een groot succes voor Speelplaats. Comedians Erhan Demirci en Jeron Dewulf lokten massaal veel bezoekers naar Lutgart, maar ook artiesten Faisal, San Soda, Rocco Di Turi en Glenn Claes brachten veel volk op de been. Na enkele maanden rust en beraad hebben ze bij organisator Between The Hills vzw terug de koppen bij elkaar gestoken om er vanaf het voorjaar terug volledig in te vliegen. “Onze zaal krijgt momenteel een opknapbeurt, dat was nodig na de pop-up fase in de zomer”, zegt programmator Mathies Wouters. “Als onze vergunningsaanvragen in orde komen, hopen we het hele jaar door voor kwaliteitsvolle concerten en feesten te voorzien. Een groeiende stad als Beringen moet ook op muzikaal vlak meegroeien, daar willen we heel graag aan meehelpen”.

Voor de officiële heropening op 8 februari wisten ze Lefto te strikken, bekend van Studio Brussel. Een week erna volgt al een try-out concert van Equal Idiots, dat met een nieuw album komt dit jaar. 21 maart volgt dat een avond in het teken van hip hop, met artiesten K1D, Chaz & Djalu, Tiewai en Jewels. “We proberen alle genres aan bod te laten komen bij Speelplaats”, zegt Wouters. “Daarnaast willen we Limburgse talenten podiumkansen bieden waarbij ze op de line up kunnen staan met gevestigde waarden in de Belgische muziekwereld.”

Als kers op de taart maakte Pukkelpop zopas bekend dat Speelplaats een stage mag hosten op Garnizoen. Het groeiende festival verhuist dit jaar van Diest naar Be-Mine en is ambitieuzer dan ooit. De line up is nog niet bekend, maar het belooft een topeditie te worden. Afspraak op 18 april onder de mijnschachten.