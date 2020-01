De hanen van August Put

Beringen - Dit jaar wordt August Put 77. Bij deze gelegenheid exposeert hij in Galerij Bel-Art in Paal. In deze expo zie je een reeks schilderijen met hanen, hanen in alle kleuren, soms levensecht maar meestal fantasievol. Ze passeerden de afgelopen jaren allemaal de revue bij Gust. Hanen zijn immers het geliefkoosde onderwerp van deze Beringse creatieveling.

Gust werd geboren in de lente van 1943, in volle oorlogsjaren. Hij groeide op in Meldert op de Venusberg. De boerderij van zijn ouders stond halfweg op een mooie heuvel aan de rand van de Vallei van de Zwarte Beek. Pa was poelier, op het erf liepen altijd kippen te scharrelen. Als jonge gast ging hij ook naar het ‘hanenzingen’, een populaire volksport in Limburg. Jarenlang ging hij met zijn krielhaantjes naar de cafés in de omtrek om een gokje te wagen op het aantal keren dat zijn haantjes zouden kraaien. Liefst meer dan drie keer…

Toen de schildersmicrobe Gust te pakken kreeg, was het tekenen en schilderen van hanen een evidentie. De liefde voor deze sierlijke hoenders is tot op vandaag een inspiratiebron voor Gust, eentje die nog altijd niet is opgedroogd.

In deze expo krijg je een overzicht van zijn werken met hanen.