Beringen - Het meest sfeervolle event van de eindejaarsperiode in Beringen slaat zijn tenten weer op aan het Kerkplein van Koersel. Op zaterdag 21 en zondag 22 december kan je ook dit jaar weer de gezellige kerstsfeer opsnuiven tijdens Koersel Kerst.

“Tijdens Koersel Kerst heerst er altijd een aparte en gezellige sfeer. Je kan er lekker eten, hartverwarmende drankjes nuttigen en kerstkraampjes ontdekken waar je misschien nog het ideale kerstcadeau op de kop kan tikken. Verder kan je ook draaien, schommelen of zweven op één van de nostalgische attracties,” vertelt schepen Werner Janssen.



“Een primeur op Koersel Kerst is ‘Het Huis van de Kerstman’. De Kerstman strijkt met zijn hele hebben en houden neer in Koersel. Altijd al eens willen weten hoe ‘Het Huis van de Kerstman’ eruit ziet? Kom dan zelf ontdekken hoe hij woont, slaapt, werkt… spannend! Er zijn verschillende workshops en de Kerstman met zijn elfje zullen aanwezig zijn op zaterdag van 19.00 tot 21.00 uur en zondag van 15.00 tot 19.00 uur,” aldus schepen Werner Janssen.



Geen kerstsfeer zonder een gezellige streep muziek. Zaterdag staan ‘The Day by Day Gospel Singers’ en ‘Super Shake’ op het podium. In de kerk kan je terecht voor het kerstconcert van ‘Onder Ons’. Zondag zorgt ‘The Christmas Quartet’ voor de nostalgische toets en is er een mobiele vuuract. Vanaf 21.30 uur sluiten we de avond af met de topper ‘Boulevard Vinyl’, die Koersel gegarandeerd op zijn kop zet.