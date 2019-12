Speelplezier tijdens kerstvakantie

Beringen - In Beringen kan je ook tijdens de tweede week van de kerstvakantie deelnemen aan leuke KIA-activiteiten aangeboden door de stedelijke jeugd- en sportdienst.

Zo is er op maandag 30 december 'winterpret en ’t Speelmijntje'. Eerst genieten de kinderen geboren van 2013 t.e.m. 2015 in de sporthal van Koersel van allerlei leuke activiteiten, om nadien een uitstap te maken naar de binnenspeeltuin ’t Speelmijntje in Diest.

“Kostprijs voor deze dag boordevol speelplezier bedraagt 9 euro. Er zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen vrij. Snel zijn is de boodschap!” geeft schepen van jeugd Jessie De Weyer mee.



Op donderdag 2 januari is het schaatsen en klimmen op be-MINE. Kinderen geboren van 2011 t.e.m. 2013 kunnen in de voormiddag schaatsen op de sfeervolle schaatsbaan van be-MINE on-ICE om daarna de uitdaging van de ‘clip ’n climb’ in Alpamayo aan te gaan. Een dag voor echte sportievelingen dus. Iets oudere kinderen geboren van 2008 t.e.m. 2010 zijn welkom vanaf 12.15 uur. De kostprijs bedraagt 18 euro.



Op vrijdag 3 januari tenslotte organiseert stad Beringen voor jongeren geboren in 2010 of eerder ‘Chillen & The Portal Action House.’ “In de voormiddag is de keuze helemaal aan jou: heb je graag sport en spel, zit je liever te knutselen, bouw je een parcours of kan jij je echt uitleven op een springkasteel? Jij kiest welke activiteiten je doet en welke vrienden ze samen met jou doen!” licht schepen De Weyer toe. Nadien gaan de jongeren lasergamen en zich uitleven in ‘The Portal Action House’. De kostprijs bedraagt 23 euro, plaats van afspraak is de sporthal Beverlo om 9.00 uur. “Hier hebben we nog maar 3 plaatsen vrij”, aldus de schepen.



“Ook dit jaar heeft de dienst jeugd en sport een mooie combinatie van activiteiten samengesteld. Geen kans tot verveling deze vakantie!” besluit schepen De Weyer enthousiast.