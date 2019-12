Beringen - Theaterhuis Mals Vlees uit Beringen zamelt, samen met de stad Beringen, warme kinderwinterjassen in voor de meest kwetsbaren.

“De winter is een moeilijke periode voor gezinnen in armoede. Verwarmingskosten maken het grootste deel uit van het budget waardoor weinig overblijft voor de aankoop van warme winterkledij. Armoedeorganisaties zoals Open Hart merken op dat er vaker beroep op hen wordt gedaan tijdens de winterperiode. De vraag naar warme winterkledij wordt dan ook dikwijls gesteld. Helaas is het aanbod van kinderwinterjassen heel beperkt. Daarom wordt de actie opgezet om deze problematiek extra onder de aandacht te brengen.” vertelt schepen van samenleven Hilal Yalçin.



Gisterenavond hingen de leden van Mals Vlees warme winterjassen op aan de bomen bij Beringse scholen en bij verschillende locaties van de kinderopvang. De actie wil een tweevoudige boodschap meegeven. Enerzijds biedt het de mogelijkheid aan voorbijgangers die nood hebben aan een kinderwinterjas om deze van de boom te plukken en mee naar huis te nemen. Anderzijds is het een warme oproep aan voorbijgangers om een kijkje te nemen in hun kleerkast en kinderwinterjassen in goede staat te doneren aan armoedeorganisaties. Daarnaast hangt er aan de jassen steeds een gedicht van Paul Frison.



Burgemeester Thomas Vints juicht de actie toe en hing zelf enkele jassen aan de bomen: ‘‘Met de actie ‘Free on a tree’ neemt het theatercollectief Mals Vlees, gesteund door Open Hart, een heel mooi initiatief om de gevolgen van armoede zichtbaar te maken en kinderen in armoede een warme winterjas te bezorgen. We hopen dat deze actie leidt tot een gevoelige toename van het aanbod winterjassen bij armoedeorganisaties en tweedehandszaken.”



Mals Vlees organiseert deze actie in het verlengde van haar participatieve werking. Dit seizoen staat er nog een totaalproject in het Sporenpark rond dementie en mantelzorg op het programma. Verder wordt ‘Het geheim’, een 9+ voorstelling over armoede, bewerkt naar een puber- en seniorenversie.



Op 24 december loopt de jassenactie af en worden de ingezamelde jassen overhandigd aan Open Hart en bezorgd aan kwetsbare gezinnen uit Beringen.



Heeft u nog kinderwinterjassen (maatje 116 – 134) die niet meer worden gebruikt? Breng ze dan binnen aan het onthaal van het administratief centrum.

Stad Beringen en Mals Vlees bezorgen ze aan Open Hart.