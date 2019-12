Burgemeester Vints: sp.a-kritiek pertinent onwaar

Beringen - Volgens sp.a-Beringen is de gemeenteraad bij de voorstelling van de meerjarenplanning aan de kant geschoven met de bedoeling de primeur te geven aan de pers. De partij tilt daar zwaar aan maar volgens burgemeester Thomas Vints is dat onterecht. "Dat dit bestuur verweten wordt te weigeren tekst en uitleg te geven over deze planning is pertinent onwaar.

Burgemeester Vints: "Reeds op 5 december werden alle raadsleden geïnformeerd dat het meerjarenplan 2020-2025 ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 30 december. Op dat zelfde moment lieten we weten dat de doelstellingenboom – waarin alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met financiële vertaling zijn opgenomen – hen bezorgd wordt op maandag 9 december. Diezelfde dag werden leden van de pers geïnformeerd. Iedereen had dus op hetzelfde moment de informatie. Vrijdag 13 december ontvangen ze de volledige beleidsrapporten met bijlage. Reeds op 5 december lieten we weten dat de gemeenteraadscommissie toelichting zal krijgen op 16 december."

Tot daar de repliek van de burgemeester.