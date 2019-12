Kerstfun voor de kids

Beringen - Stad Beringen nodigt op 27 en 28 december kinderen en jongeren van 2 tot 14 jaar uit voor een leuk tweedaags kinderfestival in de sporthal van Beverlo. Terwijl de kinderen zich uitleven, kunnen ouders genieten van een lekker hapje en drankje. De toegangsprijs bedraagt 2 euro. “Vooraf inschrijven is niet nodig”, laat schepen van jeugd Jessie De Weyer weten.

In Beringen kan je tijdens de kerstvakantie weer deelnemen aan leuke KIA-activiteiten. In de eerste week organiseert de dienst jeugd en sport ook dit jaar weer Kerstfun, het leukste en coolste tweedaagse indoor-kinderfestival.

Schepen van jeugd Jessie De Weyer is helemaal in haar nopjes: “Kinderen van 2 tot 14 jaar kunnen zich uitleven op één van de vele attracties, zoals sneeuwballengevechten, boogschieten, springkastelen, shooting gallery, jungle track of eendjes vissen. Ze kunnen ook meeswingen met de kinderdisco of meedoen aan een originele workshop. En dit alles voor een democratische prijs van 2 euro!”

Ook aan de mama’s en papa’s is er gedacht, zij kunnen bij de gezellige kerstbar terecht voor een drankje en een hapje. De activiteiten vinden dit jaar plaats in de sporthal van Beverlo, op vrijdag 27 december van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 28 december van 10.00 tot 17.00 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig.