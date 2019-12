Beringen - “De eindejaarsperiode komt er weer aan en overal duiken er sfeervolle kerstmarkten op. CC Beringen maakt er een artistieke versie van: een KunstKerstMarkt helemaal in het teken van de beeldende kunst,” laat schepen van cultuur An Moons weten.

Ben je op zoek naar een origineel en handgemaakt kunstcadeautje? Kom dan op zondag 15 december van 14.00 tot 17.00 uur naar OC De Buiting. Tal van kunstenaars zorgen voor een mooi en gevarieerd aanbod van betaalbare kunst, gaande van keramiek, grafiek, tekeningen, schilderijen tot werkjes in glas en juwelen. Voor ieder wat wils.



Deelnemende kunstenaars: Jo Agten, Liselore Baerts, Ida Beerten, Déde Bequart, Anja Bijnens, Denis Bleuckx, Ghislaine Bochmans, Iris Braunsteffer, Paula Convents, Ine Dierx, Sonja Engelen, Albertine Eylenbosch, Ilse Fabré, Gemeentelijke Academie Heusden-Zolder, Myriam Goris, Denise Haegemans, Marijke Henkens, Hilde Houters, Yvette Ickmans, Krystyna Jedynak, Marcella Mondelaers, Jacqueline Nouwen, Paklé René, Mireille Plees, Gwen Peeters, Gust Put, Hans Put, Hilde Put, Frédérique Rennuit, Magda Reykers, Pascale Rodberg, Maggy Sikivi, Gerda Schroeten, Monique Smet, Chantal Spiritus, Rinus Stadtman, Mieke Tops, Denise Vaes, Jean-Pierre Van De Leur, Filiep Vandenberghe, Marc Vanhees, Rita Vermeulen, Jan Wellens, Yelosea, Alia Zainoullina, e.a.



Siebe Doggen zorgt voor de muzikale sfeer en eetkaffee De Buiting voor de versterking van de inwendige mens. Iedereen is van harte welkom in OC De Buiting, Tessenderlosesteenweg 18. De toegang is gratis!