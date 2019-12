Stad reikt cultuurprijs uit

Beringen - De uitreiking van de Cultuurprijs, de Cultuurtandem en de Cultuurparels is een feestelijke gelegenheid om het culturele werkjaar in Beringen mooi af te sluiten. Op woensdag 11 december wordt cultuur in OC de Buiting in al haar facetten in de kijker gezet. De band ‘Kwart voor Vrijdag’ zorgt voor een sfeervolle muzikale omkadering.

Schepen van cultuur An Moons: “Met de uitreiking van de Cultuurprijs zet de Cultuurraad ieder jaar letterlijk en figuurlijk verschillende personen en verenigingen in de bloemetjes die vanuit diverse werkingen een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan het cultuurleven in Beringen”.



De volgende drie genomineerden maken kans om de Beringse Cultuurprijs 2019 te winnen: volksmuzikant en saz-speler Ismail Erdogdu, de Koninklijke Fanfare ‘Onder Ons’ Koersel en film- en documentairemaker Eddy Vandepoel. Allen genomineerden die zich inzetten voor het lokale culturele en sociale weefsel in onze stad.

De winnaar ontvangt naast een mooie blijk van erkenning voor zijn werk een cheque ter waarde van 500 euro en een bronzen sculptuur van beeldend kunstenaar Jos Bollen.



Voor de vierde keer op rij worden ook de Cultuurparels uitgereikt. Een beloning aan verenigingen die zich het voorbije jaar positief lieten opmerken en een stimulans om zo voort te doen in de toekomst. Hiervoor stuurde de Cultuurraad anonieme spotters op pad om geëngageerde vrijwilligers en verenigingen in de kijker te plaatsen.



Tot slot is er nog de Cultuurtandem die wordt toegekend aan een lovenswaardig samenwerkingsverband tussen verschillende verenigingen. “Samenwerken loont en resulteert in mooie, grensverleggende initiatieven. Dat tonen de diverse activiteiten en projecten die werden ingediend door de verenigingen”, aldus schepen An Moons.

Iedereen met een warm hart voor cultuur is welkom om 19.30 uur in OC De Buiting.