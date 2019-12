Twee benefietvoorstellingen door Academie Beringen

Beringen - Binnenkort kan je in CC Beringen genieten van twee avonden muziek en dans voor het goede doel. Op zaterdag 14 december komt soloharpiste Anneleen Lenaerts van de prestigieuze Wiener Philharmoniker naar België voor een exclusief concert en op dinsdag 17 december vindt de Warmste Wintervoorstelling plaats.

Schepen van cultuur en onderwijs An Moons: “Anneleen Lenaerts studeerde aan de Academie Beringen en is één van de meest bekroonde harpisten van haar generatie. In 2010 mocht ze, als jongste harpiste ooit, de rangen vervoegen van het prestigieuze Wiener Philharmoniker dat jaarlijks het Nieuwjaarsconcert in Wenen verzorgt.”



Anneleen Lenaerts brengt in het Casino een fantastisch programma met een aantal composities uit het harprepertoire van onder andere Nino Rota en Claude Debussy. Het voorprogramma wordt die avond verzorgd door enkele uitzonderlijke talenten van de Academie. De opbrengst van dit concert gaat naar Medora Belgium, een organisatie van tandartsen en vrijwilligers die zich inzet voor het algemeen welzijn van schoolkinderen in Nepal.



Op 17 december brengen leraars en leerlingen van de Academie voor het derde jaar op rij de Warmste Wintervoorstelling in CC Beringen. Met een kinderkoor, een orkest, een dansklas en enkele zangers en acteurs betoveren ze het publiek tijdens een grappige en ontroerende show. Academie Beringen organiseert deze avond in samenwerking met basisschool De Beerring en leerlingen van de afdelingen Koersel, Paal, Beringen en Lummen.



Ter plaatse kan je een vrije gift schenken ten voordele van Music Fund, een organisatie die instrumenten verzamelt, herstelt en een tweede leven geeft in conflictgebieden of in achtergestelde gebieden over heel de wereld om kansarme kinderen de kans te geven om muziek te maken. Je kan ook een bedrag overmaken op rekeningnummer BE45 9730 7518 0589 van Vriendenkring Academie Beringen met vermelding ‘warmste wintervoorstelling’.



“Met deze wintervoorstellingen steun je goede doelen en geniet je tegelijkertijd van cultureel talent van eigen bodem van een internationaal niveau. Twee unieke en warme voorstellingen dus om niet te missen,” aldus schepen An Moons.

Voor meer info:

Bert Minten

directeur academie

011 42 42 77

bert.minten@beringen.be