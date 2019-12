Herstelacademie Limburg in Beringen

Beringen - Herstelacademie Limburg biedt cursussen aan om personen te ondersteunen in het omgaan met hun psychische kwetsbaarheid. Bijzonder aan de Herstelacademie is dat, er naast professionele kennis, een gelijkwaardig aanbod is van ervaringskennis.

“Niemand begrijpt je beter dan iemand die hetzelfde heeft meegemaakt en niemand kan je beter hoop geven dan iemand die dit traject zelf heeft doorlopen,” zegt schepen Hilal Yalçin. “Tijdens de sessies ligt het accent sterk op samen leren. De deelnemers en de lesgevers leren van en met elkaar en maken zelf keuzes over wat ze willen leren.”



Mensen krijgen er de kans om te groeien vanuit een passieve rol als kwetsbare persoon naar een actieve rol als deelnemer die eigen keuzes maakt en zijn eigen leven zelf weer in handen neemt.

De modules zijn voor iedereen: ook familie, een goede vriend, hulpverleners zijn welkom om meer zicht te krijgen op herstel bij psychische kwetsbaarheid.



Op 11 december van 13.30 tot 16.30 uur is een initiatiemodule voorzien in het OCMW-Vormingscentrum, Alfred Habetslaan 25. De kostprijs bedraagt 5 euro.



Meer info: www.herstelacademie.be

Inschrijving: limburg@herstelacademie.be of T 011 10 09 96.

In het voorjaar van 2020 wordt de basismodule van 4 sessies ‘Jezelf in herstel’ georganiseerd in Beringen. Kostprijs: 5 euro per sessie.