Warme winterdagen in de bib

Beringen - Tussen 3 en 27 december zet de bibliotheek van Beringen verschillende acties op poten die van de week voor Kerstmis opnieuw ‘De Warmste Week’ zullen maken. Zoals elk jaar doet het stadsbestuur ook in 2019 weer mee met Music for Life van Studio Brussel. De bib schenkt de opbrengst aan Zorghuis Limburg.

Ieder jaar steunen tienduizenden Vlamingen een goed doel tijdens de Warmste Week. Ook de bibliotheek zet haar schouders mee onder Music for Life. Want elke actie die Vlamingen met elkaar verbindt, dragen we een warm hart toe. De opbrengst gaat dit jaar naar Zorghuis Limburg.



Warme Winterdagen



“De Vlaming is genereus.” zegt schepen Jessie De Weyer. “Ook vanuit de bib willen we tijdens de maand december de krachten bundelen onder de noemer ‘Warme Winterdagen ten voordele van de Warmste Week.’ De medewerkers hebben een aantal acties uitgewerkt, gaande van lezingen voor jong en oud tot smulmomenten met lekkere streekproducten.“



Zorghuis Limburg



Met deze acties willen we Zorghuis Limburg steunen. Een organisatie die met de hulp van vrijwilligers een luisterend oor en praktische hulp biedt aan eenieder die er verblijft. “Een soort tweede thuis voor mensen met kanker, hier in Koersel.” Het Zorghuis reageert alvast positief: “Alle beetjes helpen in de strijd tegen de ziekte die niet discrimineert.”



Save the date



Op dinsdag 3 december om 20.00 uur is er de lezing van Natuurpunt - ‘Vogels in de stad’ - over het behoud van vogelsoorten in onze stad.

Op dinsdag 10 december om 20.00 uur houdt de bib een proeverij in samenwerking met ‘Oogst van Eden’ met lokale producten uit heel Beringen.

Op woensdag 18 december om 20.00 uur geeft Berings dameskoor Feel Good een kerstconcert in de bib. Ze verwarmen je met hun zwoele stemmen, en brengen je alvast in Kerststemming.

Op zaterdag 22 december komt de Kerstman naar onze bib tijdens de openingsuren van 10.00 tot 13.00 uur. We zorgen alvast voor een winterwarm onthaal met chocolademelk en koffie.

Doorheen de hele maand december kunnen de kinderen daarnaast ook deelnemen aan een kleurwedstrijd ‘Vogels in de stad’.

De laatste vrijdag van het jaar, 27 december om 19.00 uur, komt Marijke Goossens ons betoveren met haar winterwonderverhalen, voor kinderen en volwassenen vanaf 5 jaar.



“Maak samen met ons van de voorlaatste week van december opnieuw de warmste en noteer deze data alvast in je agenda,” aldus schepen Jessie De Weyer.



Schrijf je in via de infobalie van de bib, via bibliotheek@beringen.be of via T 011 45 08 10. Kaarten in voorverkoop zijn beschikbaar via de bib of op de avond van de activiteit zelf.