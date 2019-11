Eindejaarsactie 2019

Beringen - 53 handelaars uit Beringen bundelen dit jaar opnieuw hun krachten met een jubileumeditie van de eindejaarsactie. Vanaf 1 december ontvangt elke klant een invullotje om kans te maken op een waardebon. In totaal is er meer dan 8.000 euro aan waardebonnen te winnen.

De stedelijke middenstandsraad organiseert in samenwerking met de stad Beringen traditiegetrouw ook dit jaar een eindejaarsactie. Vanaf 1 december krijgen de klanten bij de deelnemende handelszaken, gedurende de hele maand, bij elke aankoop een invullotje. Met het lotje maakt men kans op talrijke waardebonnen bij de 53 deelnemende handelszaken. “In totaal is er maar liefst 8.000 euro aan waardebonnen te winnen,” laat schepen van lokale economie en middenstand Werner Janssen weten.



Om deze jubileumeditie in de kijker te zetten voorziet de stedelijke middenstandsraad nog een cadeau. “Het is dit jaar de 10de editie van de eindejaarsactie en dat wordt gevierd! Stuur een mailtje naar ondernemen@beringen.be en maak kans op een extra prijs,” voegt schepen Janssen trots toe. De winnaars zullen persoonlijk gecontacteerd worden in de loop van januari.



“Beringenaren die werken en ondernemen vormen de ruggengraat van onze samenleving. Zij maken onze welvaart mogelijk. Ondernemers die risico durven nemen, verdienen daarvoor erkenning en steun. Kom dus tijdens de eindejaarsdagen gezellig winkelen in onze stad en maak kans op mooie prijzen!” besluit de schepen.



Deelnemers herkent men aan de affiche die in de winkel hangt, eveneens terug te vinden via www.beringen.be/Ondernemen/Eindejaarsactie2019.