Club 9 doet oproep naar jonge ondernemers

Beringen - Jeugdhuis Club 9 en stad Beringen doen een oproep naar jonge ondernemers. i“C.LAB, het creatief lab voor (startende) ondernemers, organiseert een pitch- en netwerkevent voor lokale ondernemers op vrijdag 22 november in het gloednieuwe jeugdhuis CLUB9,” laat schepen van jeugd Jessie De Weyer weten..

“Ben je een jonge ondernemer of heb je ondernemingsplannen? Kom dan tonen wat je in je mars hebt door ofwel te pitchen voor een publiek en misschien wel een prijs in de wacht slepen, ofwel via een standje op de ondernemersmarkt,” zegt schepen van ondernemen Werner Janssen. Met de steun van de stad Beringen en Unizo zijn er voor 2000 euro in totaal prijzen te winnen in 3 categorieën: beste idee, beste starter van C.LAB en beste creatieve ondernemer. De avond start afterworkgewijs vanaf 18.00 uur met een ondernemersmarkt met leuke beats van AMUSE, waar je kan netwerken met een hapje en drankje. Daarna is het de beurt aan onze lokale pitchers, die door middel van een korte presentatie hun idee creatief komen voorstellen. Een professionele jury maar ook het aanwezige publiek zullen uiteindelijk beslissen wie met de prijzen gaat lopen. Na de prijsuitreiking is er nog een afterparty vanaf 22.00 uur met o.a. de live coverband ‘Big Joe & Phantom 309’.



Iedereen in en rond Beringen kan zich kandidaat stellen tot en met donderdag 14 november. Indien nodig, wordt er door de jury op vrijdag 15 november een preselectie gemaakt. Wil je meedingen naar de prijzen, stel je dan snel kandidaat via mail of via dit formulier: https://bit.ly/2Bx4c3p . Mail naar mario@club9.be voor meer info over het evenement.