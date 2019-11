Beringen - Met elke langdurige hittegolf blijkt het bijzonder moeilijk om het binnen in de woning nog comfortabel koel te houden. Er volgt al gauw een stormloop op aircotoestellen. Maar is er dan geen andere optie? Om voorbereid de nieuwe zomer tegemoet te gaan, willen Beringen en Ham hun inwoners goed informeren hoe oververhitting te vermijden bij nieuwbouw of weg te werken in bestaande woningen.

Daarom organiseren Ham en Beringen de infosessie ‘Aandacht voor oververhitting’ in samenwerking met Dialoog vzw. De spreker zal antwoorden geven op volgende vragen: Welke maatregelen zijn prioritair om oververhitting te vermijden? Zijn isolatie en luchtdichting voor- of nadelen? Is thermische massa noodzakelijk of kan het ook zonder? Welke rol speelt zonwering? En wat met ventilatie? Tot slot bekijken we waar we allemaal rekening mee moeten houden bij de uitvoering van deze maatregelen.

“Deze sessie is een must voor inwoners die deze zomer te kampen hadden met oververhitting in de woning én inwoners met nieuwbouwplannen,” laat schepen van woonbeleid Patrick Witters weten.

De infosessie gaat door op maandag 2 december van 19.30 tot 21.30 uur in het administratief centrum, Mijnschoolstraat 88.

Inschrijven kan via Dubo Limburg vzw op T 011 39 75 75, www.de-huisdokter.be/nl/events.



Partners bij deze infosessie zijn stad Beringen, gemeente Ham, provincie Limburg, Wonen Vlaanderen, IGS HaBer, Dubo Limburg v.z.w. en Dialoog v.z.w.