Borealis wil uitbreiden

Beringen - Borealis Polymers heeft en aanvraag tot uitbreiding ingediend. “De stad vindt het belangrijk om open en transparant te communiceren over de uitbreiding en hervergunning van Borealis Polymers,” aldus schepen van milieu Tijs Lemmens.

Tijdens de infovergadering van begin oktober werd door Borealis en enkele externe deskundigen een toelichting gegeven over de diverse aspecten van de aanvraag omgevingsvergunning.

De stad heeft in dit dossier een adviserende rol. De Bestendige Deputatie zal een beslissing nemen in dit dossier in januari 2020.

Het verslag van deze vergadering inclusief de gegeven presentatie kan je terugvinden op de website van de stad Beringen (www.beringen.be/Bestuur_beleid/bekendmakingen/Mededelingen_aan_de_bevolking).