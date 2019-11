Wedstrijd rond brandveiligheid

Beringen - Vanaf 1 januari 2020 moet elke woning in Vlaanderen rookmelders hebben. Het Vlaams Parlement voerde deze verplichting ruim twee jaar geleden in. In Beringen lanceert de kindergemeenteraad daarom een fotowedstrijd om brandveiligheid te promoten. Deelnemende klassen van het lager onderwijs maken kans op een begeleid bezoek aan de brandweer.

Afgelopen maandag gaf de kindergemeenteraad het startschot voor een opvallende wedstrijd. Iedere klas in Beringen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar mag meedoen en maakt kans op een bezoek aan de brandweer.



Deelnemen doe je als volgt:

Hang thuis een rookmelder op;

Laat je ouder(s) een foto trekken terwijl je helpt om de rookmelder op te hangen;

Bezorg deze foto ten laatste vrijdag 20 december aan indra.mets@beringen.be;

Vraag ten slotte aan de juf of meester om ook een foto te trekken van de hele klas, terwijl je aan het werk bent met het thema brandveiligheid. Ook deze stuur je ten laatste 20 december naar indra.mets@beringen.be.

Uit alle ingezonden foto’s wordt begin januari de winnende foto geloot. “Dat onze kindergemeenteraad brandveiligheid als een prioriteit vooropstelt en er op een creatieve wijze aandacht voor vraagt, verdient alle lof!”, aldus schepen van jeugd Jessie De Weyer. “Vooral ’s nachts is een rookmelder van levensbelang, omdat de meeste doden door woningbranden simpelweg niet wakker worden. Aandacht voor dit thema is dus cruciaal.”