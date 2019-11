Tutto Bello: expo juwelen

Beringen - Van 24 november tot en met 8 december heeft in Casino Beringen de tentoonstelling Tutto Bello plaats.“Het begint zo stilaan traditie te worden, de jaarlijkse tentoonstelling met hedendaagse juwelen”, zegt schepen An Moons.

Voor de vierde keer op rij wordt er een tentoonstelling klaargestoomd rond hedendaagse juweelkunst: draagbare juwelen, artistieke juwelen, wandjuwelen en kunstobjecten geïnspireerd op juwelen.

Jo Agten specialiseerde zich na een opleiding beeldhouwkunst in de juweelkunst. Nadat ze een technische opleiding achter de rug had, ging ze op zoek naar het artistieke en dat vond ze in haar opleiding juweelkunst aan de academie van Sint-Truiden.

Ongeveer dezelfde weg legde Ria Baugniet af. Met haar afstudeerproject stelde ze reeds enkele jaren geleden tentoon in CC Beringen. Deze keer toont ze haar nieuwste werken waarmee ze laat zien hoezeer ze een natuurmens is.

Met haar textielkunst veroverde Hélène De Ridder een indrukwekkende reeks landen. Nu is ze te gast met juwelen in de voor haar zo typerende batiktechniek.

Katje Noelmans’ werk hoort tot het einde van de tentoonstelling SMUK thuis in de museumshop van het Modemuseum van Hasselt. Haar 3D-geprinte juwelen doorbreken subtiel de alledaagse routine en laten je verdwalen in gewaagde rotaties en patronen. Ze studeerde als juweelontwerper af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en verruimde haar horizon als performance acteur bij Jan Fabre.

De Rotterdamse Han Tilman laat zich inspireren door het materiaal zelf. In haar geval is dat papier. Met een minimum aan middelen, techniek en vorm komt ze tot een fraai resultaat.

Door een opeenstapeling van eenvoudige figuren in papier en deze aan elkaar te rijgen, krijgt ze een bijna kinetisch effect. Niet voor niets werd haar werk geselecteerd voor de museumwinkel tijdens de papierbiënnale in Coda Apeldoorn.

Leen Van de Wouwer volgde diverse workshops en opleidingen waaronder de opleiding voor instructeur in zilverklei, juwelier- goudsmid bij Syntra Limburg en edelsmeedkunst aan de Academie Haspengouw.

Leen toont haar collecties ‘Knooppunten’ en ‘Route Zwarte Goud’. Bij de collectie ‘Knooppunten’ liet ze zich inspireren door de lijnen en knooppunten van het fietsroutenetwerk. Voor de juwelen van ‘Route Zwarte Goud’ maakte ze gebruik van lasercutter op diverse kleuren acrylaat.



TUTTO BELLO

24 november tot 8 december

CASINO BERINGEN

OPEN OP DONDERDAG, VRIJDAG EN ZONDAG VAN 14.00 – 17.00 UUR

TOEGANG IS GRATIS