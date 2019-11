Diabetesdag doet Casino blauw oplichten

Beringen - Traditiegetrouw wordt diabetes – beter gekend als ‘de suikerziekte’ – ieder jaar op 14 november wereldwijd onder de aandacht gebracht. Symbolisch worden die dag over heel de wereld markante gebouwen in de spotlights gezet. In Beringen werd daarom het Casino in het blauw gezet.

Als lokaal bestuur maar ook vanuit de adviesraad Beringen Gezond willen wij ons steentje bijdragen om de brede bevolking te informeren over diabetes laat schepen Hilal Yalçin weten. Wij gingen dan ook met plezier in op de vraag van de Diabetes Liga West-Limburg om CC Casino blauw op te lichten.

Tenslotte willen we ook onder de aandacht brengen dat op zondag 17 november de Diabetes-Liga West-Limburg een gezinswandeling op het programma heeft staan. Vertrekpunt is de parochiezaal te Korspel, Kroonstraat 51. Een vrije start is voorzien tussen 8 en 15 uur waarbij je kan kiezen tussen 3 afstanden: 4, 8 of 10 kilometer. Zin om een frisse neus op te halen in de groene long van Korspel, schrijf je dan zeker in.

Meer info over deze wandeling kan je bekomen via julien.pullinckx@skynet.be