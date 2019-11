Sinterklaas in Beringen

Beringen - Het stadsbestuur van Beringen organiseert ook dit jaar weer een grote Sinterklaasshow in het Casino. De show vindt plaats in het weekend van 30 november en 1 december. De kaartenverkoop voor het spektakel start vrijdagavond 15 november om 19.00 uur.

Schepen van jeugd Jessie De Weyer licht alvast een tipje van de sluier op over de inhoud van de show: “De Sint mag dit jaar logeren in een echt oud kasteel maar of hij hier rust zal krijgen met al die nieuwsgierige journalisten is nog maar de vraag.” De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 30 november om 10.30, 13.30 en 16.30 uur en op zondag 1 december om 10.30 uur, 13.30 uur en 16.30 uur.

De kaartenverkoop loopt online via www.jeugdinberingen.be. Elk gezin uit Beringen met kinderen tot en met 12 jaar kan voor elk kind uit deze leeftijdscategorie één toegangskaart kopen aan het voordeeltarief van 3 euro. Bijkomend kunnen er aan hetzelfde tarief nog 2 kaarten aangekocht worden voor de begeleiders. Ieder gezin dat hiervoor in aanmerking komt, kreeg al via de post een uitnodiging, met daarop zijn persoonlijke code. Voor andere geïnteresseerden bedraagt de toegangsprijs 6 euro. Heb je de persoonlijke uitnodiging met code nog niet ontvangen? Vraag deze zeker telefonisch op bij de dienst jeugd via 011 43 02 30.



“Kinderen tot en met 12 jaar die de voorstelling bijwonen krijgen een snoepzak op vertoon van hun inkomkaart. Vanaf maandag 18 november kunnen de kaarten ook tijdens de kantooruren aangekocht worden op de dienst jeugd en sport,” laat schepen De Weyer nog weten.