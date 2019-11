Beringen - Van donderdag 14 tot en met zondag 24 november heft in de bib de Week van de smaak plaats met als thema 'kleur'.

Schepen Jessie De Weyer van de bib vertelt: “Tijdens de dertiende editie van de ‘Week van de Smaak’ brengen we kleur in ons bord. Tussen 14 en 24 november laten we ons van onze meest artistieke kant zien en brengen we onze eetcultuur in contact met kunst. Kunst met grote én kleine 'k'. “

“Kortom, we laten onze smaakvolle creativiteit een hele week de vrije loop en we doen dit samen met vrienden, collega's, klasgenoten of wildvreemden. Tijdens de ‘Week van de Smaak’ brengt voeding ons samen.”

Schepen An Moons: “Ook in Beringen besteden we aandacht aan de ‘Week van de Smaak’. De bib en de cultuurdienst werkte nauw samen om een mooi programma aan je voor te stellen. Je kan naar een lezing ‘No meat, no worries’ komen luisteren in de bib op donderdag 21 november."



Lezing ‘No meat, no worries’

Steeds meer mensen kiezen voor een plantaardige levensstijl, voor hun gezondheid, voor de dieren, voor het milieu...

Stefanie en Kristof zijn een vegan echtpaar. Onder de naam Sans Saucis schrijven ze een blog en verzorgen ze kookworkshops in hun eigen keuken.

Vanuit hun eigen ervaringen, en aan de hand van enkele praktische voorbeelden willen ze aantonen dat een vegan dieet en levensstijl een positief effect kunnen hebben op persoonlijk en globaal welzijn.

Ook voor jouw vragen over veganisme maken ze graag tijd na de lezing.

Donderdag 21 november om 20.00 uur in bibliotheek Beringen, gratis toegang.



Wedstrijd Kruiswoordraadsel Week van de smaak

‘100% smaak en kleur’

Doe mee met de kleurrijke wedstrijd in het kader van de week van de smaak en win 1 van de

cadeaucheques van toerisme Beringen. Vul het kruiswoordraadsel in en breng het ingevuld binnen in de bib of het cc Beringen vóór 15 november.

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.