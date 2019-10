Laureatenconcert 30 jaar mijnsluiting

Beringen - 30 jaar geleden, op 28 oktober 1989 sloot de steenkoolmijn van Beringen haar deuren. Een belangrijke gebeurtenis voor Beringen en voor de hele mijnstreek, die nu vandaag nog vele sporen nalaat. Eén van de orgelpunten van het herdenkingsprogramma is een herdenkingsmoment met een concert op zondag 27 oktober om 18.00 uur in Casino Beringen.

De academie voor muziek, woord en dans was lange tijd verbonden met de steenkoolmijn en brengt met dit concert hulde aan de vele mijnwerkers die dagelijks in zware omstandigheden zorgden voor onze welvaart,” aldus schepen van cultuur en erfgoed An Moons.

Samen met Symfonieorkest Zuiderkempen en met enkele talentvolle jonge artiesten speelt de academie een programma met film- en klassieke muziek en met muziek uit de thuislanden van waaruit migranten de lange tocht naar Beringen ondernamen.

Burgemeester Thomas Vints en schepen voor cultuur en erfgoed An Moons brengen deze bewogen pagina in de rijke geschiedenis van Beringen tot leven in hun toespraken.

Het concert heeft plaats op zondag 27 oktober om 18.00 uur in Casino Beringen. De toegang is gratis.